Kuvvetli rüzgar ve sağanak Muğla'yı yıktı geçti

Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokağı'ndaki bir ağaç, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden ayrılarak, bir apartmanın bahçesine devrildi.

Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği olayın ardından haber verilmesi üzerine Menteşe Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı budadıktan sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile vuran dalgalar yürüyüş yoluna kadar etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış ve fırtına Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de de etkili oldu. Ortaca'da bir binanın sac çatısı uçtu. Bazı ağaçlar ve telefon direkleri devrildi.

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri de suyla doldu.

MARMARİS'TE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Marmaris ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etki gösteren fırtına 170 ağacı devirdi.

Saatteki hızı 130,7 kilometre ölçülen fırtına nedeniyle, limandaki bazı tekneler batma riskine karşı açıkta demir atarak bekledi.

İlçede iki otobüs durağı, trafik yön tabelaları, yat limanında elektrik panoları ve banklar devrildi.

Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan parçalar çok sayıda otomobile zarar verdi. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

EN FAZLA YAĞIŞ MENTEŞE'YE DÜŞTÜ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde yaşanan su baskınlarına müdahale etti. Muğla il genelinde en fazla yağış 94.2 kilogram ile Menteşe ilçesine düştü. Ekipler, Menteşe'nin kırsal bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Menteşe'ye son 24 saatte 94.2, Milas'a, 52.6, Ula ilçesine 49.7, Köyceğiz'e 47.9, Kavaklıdere'ye 44.2, Yatağan'a 38.2, Marmaris'e 26.7, Fethiye'ye 29, Ortaca'ya 21.3, Datça'ya 16.0, Dalaman'a 9.8, kilogram yağış düştü.

MUSKİ ekipleri de sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarına müdahale etti. Etkili olan sağanak sonrasında Menteşe'de 2, Marmaris'te ise bir konutta su baskını yaşandı.

Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde prefabrik evin çatısı uçtu. Bayır Mahallesi'nde bir evin kazan dairesinde su baskını meydana geldi. Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde ağaç devrilmesi sonucu bir araç yolda kaldı.

Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde ise ahşap prefabrik ev fırtına dolayısıyla devrildi. Evde bulunun iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dalaman Bülüşlü mevkisindeki 500 köpek, 120 kedinin barındığı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayvan Dostları Derneğinde (HAYDOS) de su baskını oluştu.





Su dolu alanlar görevlilerce temizlendi.

Büyükşehir Belediye ve Telekom ekipleri oluşan hasarları gidermek için çalışıyor.

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