Evden çalışma sistemi yaygınlaşınca Ege'ye göç başladı! Kiralar uçuşa geçti

Pandeminin gayrimenkul sektörüne etkileri büyük oldu. Evden çalışmaya geçen milyonlarca insan, ülke çapında büyük bir göç hareketine yol açtı. Bu nedenle konut pazarında ciddi bir hareketlenme yaşandı.

Pek çok aile Ege ve Akdeniz sahillerine akın etti. İzole yaşam sürmek isteyenler, farklı illere kaçmayı tercih etti. Bu hareketlilik kiralara da yansıdı. Para dergisinin haberine göre; son 1 yılda kiralık konut fiyatlarında Muğla, Balıkesir, İzmir ve Hatay başı çekti.

MUĞLA İLK SIRADA

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ülkemizde son 1 yılda konut kiralarının ortalama yüzde 22 arttığını belirterek, "En çok artış gösteren ve kira bedeli en yüksek olan iller Muğla, İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne, Isparta, Aydın, Gaziantep, Denizli ve Çanakkale" dedi.

Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan da Türkiye genelinde konut kira bedellerinin son 1 yılda yüzde 18 artış gösterdiğini söyledi. Endeksa'nın verilerine göre; konut ortalama kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın, Yalova, Gaziantep ve Bursa oldu.

Muğla'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 22 artış gösterdi. Artış, İstanbul'da yüzde 18, Antalya'da yüzde 13 olarak gerçekleşti.

BODRUM UÇTU!

Kira artışında şampiyon ilçe Bodrum oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekare ortalama kira fiyatı yüzde 285 yükseldi.

Ocak 2020'de 27 lira olan ortalama metrekare kira fiyatı, bu yılın aynı ayında tam 104 lira oldu. Turizmin en önemli merkezlerinden birisi olan Bodrum'daki yoğunluğun büyük bir çoğunluğunu İstanbul'dan gelenler oluşturdu. Genellikle emekli olan ya da pandemi döneminde uzaktan çalışma imkanı olanlar bu bölgelere göç etti.