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Haberler Muğla Kayıp Kick boks sporcusu Betül'den güzel haber geldi

Kayıp Kick boks sporcusu Betül'den güzel haber geldi

Son dakika haberi... 'nın Milas ilçesinde yaşayan ve kendisinden 13 gündür haber alınamayan kick boks sporcusu 14 yaşındaki , ilçesinde bulundu.

Kayıp Kick boks sporcusu Betül'den güzel haber geldi

14.02.2021, 00:42

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.

Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor

'YAPTIĞINIZ HABER ETKİLİ OLDU'

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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