  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! 1 çocuk annesi evinde ölü bulundu

'da korkunç olay! 1 çocuk annesi evinde ölü bulundu

'nın ilçesinde, bir marketler zincirinde yöneticilik yapan Dehan A., (37) evinde ölü bulundu. Yanında çok sayıda ilaç bulunan Dehan A.'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Muğla'da korkunç olay! 1 çocuk annesi evinde ölü bulundu

18.02.2021, 16:09

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Dehan A., dün yönetici olarak çalıştığı markete gitmedi. Mesai arkadaşları, saat 20.00 sıralarında, gün içinde telefonlarına da yanıt vermeyen genç kadının yalnız yaşadığı eve geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları,
Dehan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarı üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yanında çok sayıda ilaç bulunan Dehan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği tahmin edilen Dehan A'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile sonra belli olacak.

Aydın'da korkunç son! Taş ocağında çalışan işçi...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkunç olay! 1 çocuk annesi evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.