‘Öldürdüyse bağ evinde olmuştur diye düşündüm’

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen ve üzerine beton dökülen üniversiteli Pınar Gültekin davasının 3. duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın eşi Eda Avcı ve iki tanık dinlendi. İfadeleriyle mahkemede şok etkisi yaratan Eda Avcı, "Kızın kayıp olduğunu ve eşimle ilişkisini öğrendiğimde, 'Cemal bir şey yaptıysa bağ evinde yapmış olabilir' diye aklımdan geçirdim" dedi. Tanıklardan Arda Abuleyla ise, Pınar'ın Cemal'den bir araba ve 1 milyon lira para istediğinin konuşulduğunu iddia etti.



CİNAYETİ SONRADAN ÖĞRENDİM

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı'nın tanıklığına başvuruldu. Olayı herkes gibi öğrendiğini ve eşinin Pınar Gültekin ile ilişkisini önceden bilmediğini dile getiren Avcı, "Olayı jandarmanın kayınpederimi telefonla aramasıyla öğrendim. Kız ile ilişkisinden de Cemal'in avukatının söylemesiyle haberim oldu. İlk önce cinayetten bahsetmediler. Cinayetle ilgili bilgim yoktu. Salı günü sabah 6.50'de Akyaka Karakol Komutanı aradı. Cemal'in cinayet işlediğini söyledi. Bir gün önce Cemal'in Akyaka'da olduğunu öğrendim. Maktul ile ilişkisi olduğunu duyduğumda şoke oldum" dedi.





HER ZAMANKİNDEN TEMİZDİ

Pınar Gültekin'in kaybolduğunu duyduktan sonra şüphelendiğini anlatan Avcı, "Cemal yaptıysa, bağ evinde yapacağı aklıma geldi. Oraya kayınvalidem, kayınpederim ve ortağımızla gittik. Bağ evi hep kullandığımız bir evdi. Gittiğimizde temizlik yapılmıştı. Her zamankinden daha temizdi. Avukat maktulün en son Cemal ile görüştüğünü ve kayıp olduğunu söyledi. Bağ evinde 20 dakika kaldık. Kayınvalidem ve kayınpederimle saat 6.50'de öğrendikten sonra Akyaka'ya gittik. Mertcan biz bağ evindeyken işletmedeydi. Geç saatte geldi. Mertcan'a 'abin cinayet işlemiş' dediğimde 'hayır asla abim böyle bir şey yapmaz' dedi" diye konuştu.





BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLADIM

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in, "Daha Cemal Metin Avcı suçunu itiraf etmemişken niye bağ evine gittiniz?" sorusuna Eda Avcı, "İlişkilerini öğrenmiştim ve kız kayıptı. 'Cemal mi öldürdü acaba? Olduysa bağ evinde olmuştur' diye bağ evine gece gittim. Aldatılan kişi olarak orada olabileceklerini düşündüm" karşılığını verdi. Avcı, Epözdemir'in "Cinayet sonrası bir anormallik sezdiniz mi?" sorusunu da, "Çok sakindir normalde ama daha da sakin ve durgundu. Yemek yemedi. Sordum 'Bir şey yok' dedi ama ben bir şey olduğunu anladım" diye yanıtladı.



EV, ARABA VE PARA İSTEDİ Mİ?

Tanıklardan Arda Abuleyla da ifadesinde, "Pınar'ın yakın arkadaşı Selver beni aradı, Pınar'ın kayıp olduğunu, Cemal'e sormamı istedi. Ben de arayıp Pınar'dan haberi olup olmadığını sordum. Cemal, Pınar'ı epeydir görmediğini söyledi. İlişkilerini sorduğumda ise, 'Geçen yıl bir ilişkimiz oldu' dedi. Akyaka'da, Pınar'ın kendisinden ev, araba ve 1 milyon lira istediğinin konuşulduğunu sorduğumda ise öyle bir şey olmadığını söyledi" diye konuştu.

Adem ÜLKER / Ferdi YAVUZ

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