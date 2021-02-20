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Haberler Muğla Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

'nın ilçesinde bir kişi, eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.  A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
AA

20.02.2021, 18:32

İddiaya göre, Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi A.T. (71) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T.'nin başına vurarak kaçtı. Çığlıkları duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Feride T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye 3 komando, JASAT, iz takip, asayiş ve trafik timi gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta dağlık ve ormanlık arazide bulanan zanlı, gözaltına alındı. A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

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