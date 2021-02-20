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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem

Son dakika: 'nın ilçesinde deprem

Son dakika haberi... verilerine göre 'nın ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem
AA

20.02.2021, 20:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 21:32

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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