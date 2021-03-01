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'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğun bakımda

Son dakika... Korona virüse yakalanan geçmiş dönem Belediye Başkanı , yoğun bakıma alındı. Kocadon'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğun bakımda
İHA

01.03.2021, 15:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 15:34

Bodrum Belediyesi geçmiş dönem başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Şahbaz Kocadon, geçen hafta koronavir üse yakalanmıştı. Kocadon çiftinin iki kızına yapılan testin sonucu da pozitif çıkmıştı. Kocadon çiftinden Hülya Kocadon hastalığı atlatırken, oksijen değerleri düşen Mehmet Kocadon, Acıbadem Hastanesi'nde tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Kocadon'un oksijen değerlerinin bugün daha iyi olduğu öğrenildi. Kocadon çiftinin küçük kızları İpek'in testinin negatife döndüğü, büyük kızları Zeynep'e ise Perşembe günü yeniden test yapılacağı kaydedildi.

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