Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğun bakımda

Bodrum Belediyesi geçmiş dönem başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Şahbaz Kocadon, geçen hafta koronavir üse yakalanmıştı. Kocadon çiftinin iki kızına yapılan testin sonucu da pozitif çıkmıştı. Kocadon çiftinden Hülya Kocadon hastalığı atlatırken, oksijen değerleri düşen Mehmet Kocadon, Acıbadem Hastanesi'nde tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Kocadon'un oksijen değerlerinin bugün daha iyi olduğu öğrenildi. Kocadon çiftinin küçük kızları İpek'in testinin negatife döndüğü, büyük kızları Zeynep'e ise Perşembe günü yeniden test yapılacağı kaydedildi.

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