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Haberler Muğla Bodrum’da denizden bir ton atık çıktı

Bodrum’da denizden bir ton atık çıktı

Bodrum’da denizden bir ton atık çıktı

6.3.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde deniz altından çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Deniz dibinden en çok şezlong ve otomobil lastiği çıktı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir belediyesi iş birliği ile Gümbet limanında deniz dibi temizliği yapıldı. 10 dalgıç Gümbet limanından denize daldı. Özellikle teknelerin bulunduğu noktalarda temizlik yapan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Lastikten, marangoz malzemelerine, pet şişeden cam şişeye birçok atık malzeme çıktı. Yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarılan deniz dibinden 20 adet şezlong çıkarıldı.

ADEM ÜLKER

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