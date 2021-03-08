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Haberler Muğla 74’lük damat: Gülü kokladım, dikeni battı

74’lük damat: Gülü kokladım, dikeni battı

74’lük damat: Gülü kokladım, dikeni battı

8.3.2021

AYDIN'DA Yusuf Karınca (74), otogarda tanışıp evlendiği 70 yaşındaki kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. Efeler ilçesinde torunuyla kalan Karınca ile Kezban Ş. aile arasında yapılan törenle evlendi. Çift 28 gün evli kaldı. İddiaya göre Kezban Ş. bir akrabasının cenazesine gideceğini söyleyip ortadan kayboldu. Karınca bir süre sonra, eşinin 30 yıldır başkasıyla yaşadığını öğrendi. DOLANDIRILDIĞINI anlayınca da suç durusunda bulunup boşanma davası açtı. Ancak Kezban Ş.'nin kendisinden 145 bin lira tazminat ve 900 lira aylık nafaka talep etmesiyle ikinci şokunu yaşadı. 74 yaşında aşık olmanın cezasını çektiğini belirten Karınca, "Kezban hanımla otogarda tanıştık. Bana kimsesi olmadığını ve karnının aç olduğunu söylemişti. Ben de ona acıdım. Daha sonra onu sevdim. Bana gülüm derdi. Gülü kokladım, dikeni battı" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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