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Haberler Muğla Milas'ta öldürülen Bensu Narlı'nın katili tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi

'ta öldürülen 'nın katili tedbir amacıyla 'ya gönderildi

Son dakika... ’nın ilçesinde adlı genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla’ya gönderildi.

Milas'ta öldürülen Bensu Narlı'nın katili tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi
İHA

13.03.2021, 13:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021, 13:10

Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde bir ikamette bulunan kız arkadaşı Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.



Gözaltı işleminden sonra S.K., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak Muğla'ya götürüldü. İfade işlemlerinin devam ettiği S. K.'nın gözaltı işleminin birkaç gün sürebileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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