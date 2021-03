Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Bensu Narlı'nın cenazesi, Güllük Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenaze töreninde Narlı'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Muğla'daki kadın cinayetinin kurbanı Bensu'ya hüzünlü veda

İlçedeki bazı kadın grubu üyeleri de cinayete tepki gösterdi.

"BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.K'nin polisteki ilk ifadesinde, "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Tüfekle vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Milas'ta bir kadın cinayeti daha!

Ayrıca katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Milas ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta dün, evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tüfekle vurulmuş, kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli S.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.

BENSU'NUN YAKINLARI KONUŞTU

Bensu'nun akrabası Caner Narlı (23), "Her gün kadınlar katlediliyor. Bensu kuzenimdi, beraber büyüdük. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kimse böyle bir ölümü hakketmiyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Herkes haberlerde paylaşıyor kadın cinayetlerini. Ondan sonra katiller görüyor bunu. Adam gidiyor 5- 10 yıl ceza yiyor. Bunu gören "Aman 5- 10 yıl yatar, çıkarım" diyor. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yargının değişmesi gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması lazım. Birisini öldürmenin cezasının müebbet olması gerekiyor. Adaletin yerini bulmasını, yeni düzenlemelerin gelmesini istiyoruz. Kadın haklarının korunmasını istiyoruz" dedi.





Bensu'nun bir diğer akrabası Gamze Aydın (21) da "Kadın cinayetleri bu günlerde maalesef gündemimizde. Dün hiç tanımadığım bir kadın, bugün en yakınımdan bir kadın, yarın ben, belki de sen. Bu şekilde devam ettikleri sürece, hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hiçbir şekilde bize rahat yok. Yani kadınlar olarak bu ülkede özgür değiliz. Gerçekten büyük bir ayrım var. Yazık, günah. Gerçekten şu duruma bir bakın. Her gün bir başka kadının ölüm haberiyle güne başlıyoruz. Her haneye bir ateş düşüyor. Artık adalet sağlansın istiyoruz" dedi.



Bensu'nun amcası Selahattin Narlı (52) ise "Çok üzgünüz. Evladımızı, kızımızı genç yaşta kaybettik. Toplum olarak bu kadın cinayetlerine 'dur' denmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri, Türkiye'nin başına her gün bir sorun" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serhat K. yakalanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı burada alınan ifadesinin ardından akşam saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısına yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.D. isimli arkadaşı da gözaltına alındıktan sonra sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.



ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Katil zanlısı Serhat K. ve olaydan sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öğrenilen arkadaşı E.D., Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edilişi sırasında üzerlerindeki çelik yelek dikkat çekti. Her iki şüpheli de üzerlerine beyaz çelik yelek giydirilirken, motorize ekipler de bina çevresinde ve ilçe çıkışına kadar eşlik etti.