Güner E. idaresindeki 35 GD 1381 plakalı kamyon, Milas-Bodrum kara yolunun 13. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Odabaşı'na (64) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Odabaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Odabaşı'nın cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Güner E. gözaltına alındı.
Muğla Milas'ta feci kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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