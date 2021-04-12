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Haberler Muğla Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edilmişti! Kavgalı Ralli yarışında yeni gelişme

Kavgaya karışan ve 5 kişi adliyeye sevk edilmişti! Kavgalı Ralli yarışında yeni gelişme

'nın ilçesinde düzenlenen (TOSFED) töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu 'ın da bulunduğu 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edilmişti! Kavgalı Ralli yarışında yeni gelişme
DHA

12.04.2021, 21:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.'yi yaraladığı ileri sürülen H.K.'nin tutuklanmasını talep etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU
Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Ralli Kupası'nda kavga çıktı! Kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ adliyede

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