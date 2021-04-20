Bölge beşik gibi sallanıyor! Datça'da vatandaşlar tedirgin

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında geçen hafta salı günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bugün saat 08.09'da 4.4 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede vatandaşlarda tedirginlik sürüyor.





Datça'nın Eski Datça Mahallesi'nde oturan Ayşe Bozdağ (65) depremler nedeniyle endişe duyduklarını ifade ederek, "Depremlerin bazılarını hissediyorum. Bu durum bize korku veriyor. Ama buna rağmen Datça, yaşamaya değer" dedi.





'YANARDAĞIN HAREKETE GEÇTİĞİ SÖYLENTİSİ VAR'

Nadir Kutsal (71) ise, "Datça'da son bir haftadır irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Depremler bizi tedirgin etse de Datça'nın güzel havası, sessiz ve sakin ortamı bizi rahatlatıyor. Ancak son günlerde bazı söylentiler ortaya çıktı. Söylentilere göre, Knidos Antik Kenti açıklarında çok eski tarihlere dayanan bir yanardağın harekete geçtiği konuşuluyor. Tabii bu yaygın bir söylenti olabilir. Bu söylentiler halk arasında yayılıyor. Ancak biz rahatız. Televizyonlarda geçen alt yazılardan fazla etkilenmiyoruz. Zaten çoğunu da hissetmiyoruz" diye konuştu.

Muğla açıklarında deprem! Ege beşik gibi...

Deprem uzmanından korkutan uyarı: Marmara ve Ege'deki depremler büyük depremlerin habercisi olabilir

Ege’deki hareketlilik uzmanları ikiye böldü