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Haberler Muğla Bölge beşik gibi sallanıyor! Datça'da vatandaşlar tedirgin

Bölge beşik gibi sallanıyor! 'da vatandaşlar tedirgin

'nde, 'nın açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09'da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Son dönemde bölgede yaşanan depremlersonrası vatandaşlar tedirgin.

Bölge beşik gibi sallanıyor! Datça'da vatandaşlar tedirgin
DHA

20.04.2021, 14:05

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında geçen hafta salı günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bugün saat 08.09'da 4.4 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede vatandaşlarda tedirginlik sürüyor.



Datça'nın Eski Datça Mahallesi'nde oturan Ayşe Bozdağ (65) depremler nedeniyle endişe duyduklarını ifade ederek, "Depremlerin bazılarını hissediyorum. Bu durum bize korku veriyor. Ama buna rağmen Datça, yaşamaya değer" dedi.



'YANARDAĞIN HAREKETE GEÇTİĞİ SÖYLENTİSİ VAR'
Nadir Kutsal (71) ise, "Datça'da son bir haftadır irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Depremler bizi tedirgin etse de Datça'nın güzel havası, sessiz ve sakin ortamı bizi rahatlatıyor. Ancak son günlerde bazı söylentiler ortaya çıktı. Söylentilere göre, Knidos Antik Kenti açıklarında çok eski tarihlere dayanan bir yanardağın harekete geçtiği konuşuluyor. Tabii bu yaygın bir söylenti olabilir. Bu söylentiler halk arasında yayılıyor. Ancak biz rahatız. Televizyonlarda geçen alt yazılardan fazla etkilenmiyoruz. Zaten çoğunu da hissetmiyoruz" diye konuştu.

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