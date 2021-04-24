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Haberler Muğla Bodrumlu müteahhit aracında ölü bulundu

Bodrumlu müteahhit aracında ölü bulundu

Bodrumlu müteahhit aracında ölü bulundu

24.4.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir kişi arabasının içinde ölü olarak bulundu. Akçaalan, Mandıra Tepesi mevkiinde uzun süre park halinde duran otomobilden şüphelenen vatandaşlar aracın yanına giderek kontrol etti. Araç içinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın başından tabanca ile vurulmuş olarak öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın, Bodrum'da müteahhitlik yapan evli ve 5 çocuk babası Haşim Özuçan (52) olduğu belirlendi. Yanında da bir de tabanca bulunan Özuçan'ın intihar ettiği düşünülüyor.

■ TUBA AYHAN

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