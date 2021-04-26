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Muğla açıklarında deprem!

Son dakika... Son iki hafta içerisinde 20'den fazla depremin meydana geldiği Oniki Adalar bölgesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu kez büyüklüğü 3.7.

26.04.2021, 10:59