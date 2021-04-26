Kandilli Rasathanesi, on iki adalar denizinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Deprem, 8.2 km derinlikte meydana geldi.
Büyük bir hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar dikkatli olunması çağrıları yaptı.
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Muğla açıklarında deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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