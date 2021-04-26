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açıklarında deprem!

Son dakika... Son iki hafta içerisinde 20'den fazla depremin meydana geldiği bölgesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu kez büyüklüğü 3.7.

Muğla açıklarında deprem!

26.04.2021, 10:59

Kandilli Rasathanesi, on iki adalar denizinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Deprem, 8.2 km derinlikte meydana geldi.

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar dikkatli olunması çağrıları yaptı.

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