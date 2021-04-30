Gaz kaçağından intihar çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Ateş yakmayın. Lambaları açmayın. Gaz sızıntısı var. Dikkat, dikkat" notunu bırakan güvenlik görevlisi Ali Erkan, piknik tüpünü açık bırakıp intihar etti. Patlangıç Mahallesi'ndeki bir apartmandan gaz kaçağı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler, gaz kokusunun Ali Erkan'ın oturduğu daireden geldiğini belirledi.

Çaldıkları kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, "Ateş yakmayın. Lambaları açmayın. Gaz sızıntısı var. Dikkat, dikkat" notunu gördü. Evde inceleme yapan ekipler Erkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ANTALYA'DA DA OLMUŞTU

Sızıntı yapan tüpü dışarıya çıkaran ekipler, Erkan'ın intihar ettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Erkan'ın cansızı benin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Antalya'da yaşayan 37 yaşındaki Çiğdem Özdemir de, 5 gün önce "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not bırakarak aynı şekilde intihar etmişti. ■ MURAT YALÇIN