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Haberler Muğla Muğla'da evin yatak odasında zehirli yılan yakalandı

'da evin yatak odasında zehirli yakalandı

'nın ilçesinde, bir evin yatak odasında görüldüğü ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bu sırada evin içerisinde büyük bir telaş yaşandı. Yılan korkusu sebebiyle yaşanan kargaşada odanın altı üstüne geldi. Yakalanan ve zehirli olduğu anlaşılan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Muğla'da evin yatak odasında zehirli yılan yakalandı
AA

03.05.2021, 22:34 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 22:35

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Pazaryeri Mahallesi 256. Sokak'taki bir evde, yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yılan, evin yatak odasında ekiplerce zarar verilmeden yakalandı.

Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

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