Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Pazaryeri Mahallesi 256. Sokak'taki bir evde, yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yılan, evin yatak odasında ekiplerce zarar verilmeden yakalandı.
Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
Muğla'da evin yatak odasında zehirli yılan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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