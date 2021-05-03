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Muğla'da evin yatak odasında zehirli yılan yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yılan görüldüğü ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bu sırada evin içerisinde büyük bir telaş yaşandı. Yılan korkusu sebebiyle yaşanan kargaşada odanın altı üstüne geldi. Yakalanan ve zehirli olduğu anlaşılan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

AA 03.05.2021, 22:34 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 22:35