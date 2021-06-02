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Haberler Muğla Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi

Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi

'nın ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından ’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi
İHA

02.06.2021, 22:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 23:01

Edinilen bilgiye göre, Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklanan S.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontörlünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

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