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Haberler Muğla Yunanlıların ittiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti

Yunanlıların ittiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti

’nın ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan unsurlarınca geri itilen 30 göçmeni, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanlıların ittiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
İHA

09.06.2021, 19:05

Gece saatlerinde lastik botla Bodrum'dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmeni, Yunan Sahil Güvenlik unsurları durdurdu. Yunan askeri, göçmenleri Türk karasularına itti. İhbar üzerine göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. 30 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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