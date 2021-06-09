Gece saatlerinde lastik botla Bodrum'dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmeni, Yunan Sahil Güvenlik unsurları durdurdu. Yunan askeri, göçmenleri Türk karasularına itti. İhbar üzerine göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. 30 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Yunanlıların ittiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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