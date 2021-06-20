Evlatsız ilk Babalar Günü! Pınar Gültekin'in babasından yürek yakan sözler

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 2020'nin Temmuz ayında kayıplara karıştı. Eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cansız bedeni, beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!



Türkiye'nin kanını donduran vahşetin faili ise müebbet hapis istemiyle tutunkalndı. Gözü yaşlı baba Sıddık Gültekin, kızı olmadan geçirdiği Babalar Günü'nde TAKVİM'E konuştu.





HAYATIMIZ BİTTİ

'Benim için Babalar Günü 21 Temmuz 2020'de bitmiştir. İnsan ne söyleyeceğini bilmiyor. Benim başıma bunu getiren adama bile Allah evlat acısı vermesin. Kabristana kızımın ziyaretine annesi ve kız kardeşiyle beraber gittik. Babalar Günü'nü orada kutladık. Kızımın kabrini yıkadık. Kızımın mezar taşını öptüm. Durup dururken hayatımız bitti. Benim gibi acılı babaların, Babalar Günü kutlu olsun.'



'ALLAH KATİLE BİLE EVLAT ACISI YAŞATMASIN'

Sıddık Gültekin, "Pınar her babalar gününde mutlaka bana hediye alırdı. Hediyelerin hepsi evde çekmecede duruyor. Hiç kullanmadım. Acım hiç dinmiyor. Daha da artıyor tam aksine" diye feryat etti.

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