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Haberler Muğla Marmaris'teki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu

'teki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu

'nın ilçesinde geçici orman işçisi ’in görev şehidi olduğu, 100 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Marmaris'teki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu
DHA

03.07.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021, 15:41

Marmaris- İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 27 Haziran günü saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT ekipleri ile UMKE tarafından müdahale edildi.

Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu sarp tepede 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 ton su boşalttı. Marmarisliler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) görev şehidi oldu. Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi de hafif yaralandı.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı. 6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı raporu edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

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