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Haberler Muğla Şahan Gökbakar'a kötü haber: İzinsiz yaptırdığı iskelesi kaldırılacak

'a kötü haber: İzinsiz yaptırdığı iskelesi kaldırılacak

Muğa 'nce komedyen 'ın 'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için 'ne, tonozların kaldırılması için de 'ne tutanak gönderildiği belirtildi. Villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

Şahan Gökbakar'a kötü haber: İzinsiz yaptırdığı iskelesi kaldırılacak
DHA

13.07.2021, 14:46

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı. Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı.



Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı. Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

YETKİLİ KURUMLARLA BAĞLANTIYA GEÇTİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi. Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak, karar vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Şahan Gökbakar, dubleks villa ve arazisinde ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor.

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