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Muğla'da açıklarında deprem!

Son dakika haberine göre... AFAD'dan alınan son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da açıklarında deprem!

20.07.2021, 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021, 10:37

Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı saat 09.15'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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