Muğla'da açıklarında deprem!

Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı saat 09.15'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre... AFAD'dan alınan son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı saat 09.15'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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