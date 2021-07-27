16 yaşındaki Yağmur'un ölümünde yeni gelişme! 1 kişi gözaltında: Evinde kanlı çarşaflar bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, Tayhan'ın babasının lokmacı dükkanının yakınındaki bir arsada ceset buldu.

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, durumu aileye bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirildi.

Maktulün babasının lokmacı dükkanın bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanların ifadesine başvurmak için giden polis ekibi, binanın girişinde kan izleri olduğunu fark etti.

Yapılan araştırmanın ardından binanın son katındaki daireye savcılık kararıyla giren polis ekibi, banyodaki çamaşır makinesi içinde kanlı çarşaf buldu.

Ev sahibi N.C'nin (53), Yeni Mahalle'deki bir parkta olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlının, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun yolda yalnız yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

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