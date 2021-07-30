  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı
İHA

30.07.2021, 16:25

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Son dakika: İzmir'de 2 farklı noktada orman yangını Marmaris’te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.