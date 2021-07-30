Marmaris'teki yangında havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı

Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi'ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi.

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.

Ateşten çember

Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edilirken, yaşanan panik hali cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Marmaris- İçmeler Karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Alevler İçmeler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken yangının yakıt tanklarına ulaşması son anda önlendi.

ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'nin ardından alevlerin ilerlediği kırsal Bayır ve Turunç Mahalleri de boşaltıldı. İçmeler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale vatandaşlardan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

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İÇMELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti. Öte yandan, ilçedeki otel ve pansiyonlar da karanlığa teslim oldu. Yangının başladığı Siteler Mahallesi'nde yangın, yerleşim yerlerine ve otellere 40 metre mesafede yeniden alevlendi.

MARMARİSLİLER NÖBETTE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50- 100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.