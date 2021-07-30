Ateşten çember

Türkiye, Antalya Manavgat'taki yangının şokunu yaşarken dün ülkenin dört bir yanında orman yangınları başladı. Türkiye'nin ciğerleri yandı... Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen yangınlarda yüzlerce hektar ormanlık alan küle döndü, 10'larca köy, ev ve işyeri tahliye edildi.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'da Manavgat ilçesinin de bulunduğu 4 ayrı bölgede önceki gün başlayan ve saatlerdir devam eden yangın kontrol altına alındı. Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti. Büyük maddi hasarın da meydana geldiği yangından etkilenen 58 kişinin tedavileri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangından hasar gören bölgelere her türlü desteğin sağlanacağını söyledi. Yangınlar hakkında yapılan incelemelerde sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

Marmaris'te yerleşim yerlerini tehdit eden alevler büyük korkuya neden oldu.



YARALILARA ZİYARET

İlk andan itibaren yangın bölgesinde çalışmaları koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte yaralı vatandaşları ziyaret etti.





MARMARİS VE BODRUM'DA OTELLER BOŞALTILDI

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede oteller ve evler tahliye edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Bodrum'da da Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşarken Güvercinlik'te bulunan lüks bir otel de tedbir amaçlı boşaltıldı.

MERSİN

KÜTAHYA

AKSEKİ

KAYSERİ



ADANA, MERSİN, KAYSERİ KOCAELİ VE OSMANİYE

ADANA Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin'de de Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde yangın başladı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında ise yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Kayseri Yahyalı'da Aladağlar Milli Parkı'nda dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.





DİDİM VE SÖKE'DEN ALEVLER YÜKSELDİ

Aydın'ın Didim ilçesinin İmbat Koyu ve Söke'nin Sayrakçı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Yangında zeytinlikler ve tarım arazileri zarar gördü.





POLATLI'DA BİR PKK'LI YAKALANDI

ANKARA Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak yangın çıkarmaya çalıştı. 6 ağacın zarar gördüğü yangının ardından kaçmaya çalışan K.Ü.Y, kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.



3 İLDE KEŞİF YAPAN 2 PKK'LI TURGUTLU'DA YAKALANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, PKK terör örgütü adına orman yakma eylemi için 3 ilde keşif yapan iki terörist; MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli operasyonu ile yakalandı. Yapılan istihbari çalışmalarda, orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, hain eylemlerin ardından da yurt dışına kaçacakları öğrenilen 2 örgüt mensubunun Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. MİT, İzmir ve Manisa polisi ile Manisa jandarma ekipleri, koordineli çalışarak iki şüpheliyi yakaladı. Teröristlerin sorgusu devam ediyor.



ADEM ÜLKER- HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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