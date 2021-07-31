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Haberler Muğla Son dakika: Ege'de peş peşe depremler

Son dakika: Ege'de peş peşe depremler

Son dakika... Ege'de art arda depremler meydana geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sallantının ardından Muğla'da 23.10'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Son dakika: Ege'de peş peşe depremler
AA

31.07.2021, 23:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 23:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Muğla'da açıklarında deprem!

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.57'de, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 44,17 kilometre açığındaki depremin derinliği, 3,20 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bildirilmedi.

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