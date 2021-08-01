Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı.
Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı Son dakika: Bakan duyurdu! Bodrum yangını kontrol altında
Marmaris yangınında 4. gün! Hisarönü Mahallesi tahliye edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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