Haberler Muğla Marmaris yangınında 4. gün! Hisarönü Mahallesi tahliye edildi

Marmaris yangınında 4. gün! Hisarönü Mahallesi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 4'üncü gününde, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde younlaşan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği Hisarönü Mahallesi tahliye edildi.