Son dakika: Bakan duyurdu! Bodrum yangını kontrol altında

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın henüz söndürülmemişken Muğla'nın çeşitli noktalarında da yangınlar başlamıştı. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son dakika gelişmelerini duyurarak Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Mersin Silifke'de 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. Pakdemirli daha sonra Antalya Gazipaşa'daki yangının da kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Pakdemirli Muğla Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığını bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamada Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur" diye konuştu.

Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi

Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası