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Haberler Muğla Son dakika: Muğla Datça'da deprem

Son dakika: Muğla Datça'da deprem

Son dakika haberi....Ege Denizi Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 10.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'de hafif şekilde hissedildi.

Son dakika: Muğla Datça'da deprem

01.08.2021, 08:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021, 08:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Bu depremin ardından en küçüğü 1.4, en büyüğü ise 3.6 olan 25 artçı deprem meydana gelirken, saat 07.31'de 5.5 büyüklüğündeki bir deprem daha oldu. 10.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika: Ege'de peş peşe depremler

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