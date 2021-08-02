Muğla'da rüzgar yön değiştirdi! Yangın Domuz Koyu'na sıçradı

Marmaris'te 29 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan yangın aradan geçen 5 güne rağmen halen kontrol altına alınamadı.

Büyük bir alanda tahribata yol açan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, alevler Çiftlik Domuz Koyu'na sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye yangınlar mücadelesine dört koldan devam ediyor. Muğla'nın Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı.

Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi. Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli, 'Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı.' dedi. Manavgat yangının devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, ''Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu'' diye konuştu.

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