Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı.
Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Canla başla mücadele etmişti! Yangın şehidi Erdal Tovka İzmir'de toprağa verildi Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı Canla başla mücadele etti! Yangın şehidi Erdal Tovka, "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istedi Aydın'da 24 saat yangın nöbeti
Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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