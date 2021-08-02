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Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

02.08.2021, 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 09:10

Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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