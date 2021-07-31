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Haberler İzmir Canla başla mücadele etti! Yangın şehidi Erdal Tovka, "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istedi

Canla başla mücadele etti! Yangın şehidi Erdal Tovka, "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istedi

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit düşen Erdal Tovka’nın acı haberi İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Manavgat’a gitmek üzere hazırlanırken ailesinden helallik istediği ve “Geri gelemeyebilirim” dediği öğrenildi.

Canla başla mücadele etti! Yangın şehidi Erdal Tovka, Geri gelemeyebilirim diyerek helallik istedi
İHA

31.07.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 18:06

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 2 işçi şehit olmuştu. Şehit orman işçilerinden Erdal Tovka'nın (39) acı haberi Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin Tırpanlar Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülsüm Tovka (77) ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Şehidin çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.



ANNE VE BABASIYLA KURBAN BAYRAMI'NDA GÖRÜŞMÜŞ
Şehidin babası Halil Tovka, oğluyla son olarak Kurban Bayramı'nda görüştüğünü söyleyerek, "Kurbanını kesti, gitti. Ondan sonra telefonla konuştum ama yüzünü görmedim. En son iki gün önce telefonla beni aradı. Halimizi hatrımızı sordu. Yine yüzünü göremedim. 'Bir yaramazlık var mı?' diye sordu. 'Yok' dedim. Bayramda bana 'kendinizi iyi bakın, güneşe çıkmayın' dedi.



"GERİ GELEMEYEBİLİRİM"
Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Erdal Tovka'nın Manavgat'a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan'a "Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim" dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.

Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner de Erdal Tovka'nın şehit olduğu haberini sabah saatlerinde anne ve babasına verdiklerini ifade ederek, Erdal Tovka'nın ailesiyle ilgilenen çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

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