Bu fotoğraf çok şey anlatıyor

Mahalle sakinlerinin toprak zeminde dinlendiği fotoğraf, dayanışmanın, orman sevgisinin, yangına karşı verilen mücadelenin bir simgesi olarak hafızalardaki yerini aldı.



Seydimeker Çatakdere bölgesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, ekiplere en büyük destek her zamanki gibi bölge halkından geldi. Bölge halkı traktörüyle, su tankerleriyle gönüllü olarak yangın mahalline koştu. Ormanlarının yandığını gören vatandaşların, vatanına, ormanına sahip çıkarak, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesi takdir topladı. Sabah saatlerine kadar süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, sahip çıktıkları vatan toprağına uzanarak dinlendi. Toprak zemin üzerinde uyuyan vatandaşları görenler, bu durumun yangına karşı verilen mücadelenin ve dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirttiler.

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