Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 12.16'da ve 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.91 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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