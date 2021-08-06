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Haberler Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 12.16'da ve 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.91 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

06.08.2021, 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021, 13:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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