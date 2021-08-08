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Haberler Muğla Dalaman'da da yangın çıktı

Dalaman'da da yangın çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Dalaman'da da yangın çıktı

08.08.2021, 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 17:30

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

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