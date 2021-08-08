Haberler Muğla Dalaman'da da yangın çıktı

Dalaman'da da yangın çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

08.08.2021, 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 17:30