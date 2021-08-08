Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.
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Dalaman'da da yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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