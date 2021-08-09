Alevlerle mücadele Ege'ye yoğunlaştı

Muğla'da Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer'de süren orman yangınlarına sabahın ilk ışıkları ile havadan 39 helikopter ve 6 uçak ile karadan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 342 arazöz, bin 843 personel, Türkiye'nin değişik illerinden gelen itfaiye ekipleri, su tankları ve gönüllüler ile müdahale devam ediyor. Dün öğle saatlerinde Dalaman'da da ormanlık alanda yangın başladı, büyümemesi için çalışmalar sürüyor.

BELARUS'TAN DESTEK

Milas'taki orman yangını, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında yüksek kesimlerde devam ediyor. Mahallede söndürme çalışmaları yoğunlaşırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ilerlediği Yeniköy Termik Santrali yetkililerinin Belarus'tan kiraladığı 15 ton su atma kapasitesine sahip MI-26 tipi helikopter, dün kullanılmaya başlandı. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, bazı ağaçlar zorunlu olarak kesildi ve hendekler kazıldı.

Milas'ta yangın 8'nci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı

KÖYCEĞİZ EN BÜYÜĞÜ

Muğla'da devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz. Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı.

YAYLA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor. Seydikemer ilçesi Karaköy'de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde önceki gün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kavaklıdere ve Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Yangına orman ekipleri, itfaiye ve köylüler dört bir yandan müdahale etti. Dağlık alanın çok sarp olmasından dolayı yangına karadan müdahale zorlaştı. Gökbel dağında 100 hektar kül oldu

Dalaman'da da yangın çıktı

ÇİNE'DE 100 HEKTAR YANDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınında üç günde 100 hektarlık alan zarar gördü. Üç gün boyunca havadan ve karadan yapılan tüm müdahaleye rağmen yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil ancak orman yangının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangınlarda 100 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Orman yangınının söndürülmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Havadan 5 helikopter ve karadan arazözlerle yapılan müdahale ile yangının yerleşim yerlerine tehdit etmesinin önüne geçilmiş durumda" dedi.

3 BAKAN AYDIN'A GELDİ

GÖKBEL Dağı'da süren orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Üç bakan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve milletvekillerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DALAMAN VE DATÇA KORKUTTU

BÖLGEDE son yangın haberleri Dalaman ve Datça'dan geldi. Dalaman Havaalanı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra yangın başladı. Şerefler Mahallesi Kuzmuar mevkiinde başlayan yangın, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Datça'da ise dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 1 uçak, 1 helikopter ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

MANAVGAT'TA 60 BİN HEKTAR KÜL OLDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketinde 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, iş yeri, tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "En az 1 milyar TL'lik ekonomik kayıp söz konusu. Ancak hasar tespitleri tamamlandıktan sonra net rakamlar ortaya çıkacak" dedi.

İSPANYOL KADIN PİLOTA SABİHA GÖKÇEN'Lİ ÖVGÜ

İSPANYA'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunu 'Sabiha Gökçen'in fotoğrafı ve mesajıyla' övdü. "İspanya Türkiye'yle" etiketiyle paylaşılan mesajda "Seninle gurur duyuyoruz!" ifadeleri yer alırken, Sabiha Gökçen için ise "Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü" ifadeleri kullanıldı.

■ ADEM ÜLKER / KAZIM YÖRÜKCE