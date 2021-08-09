MUĞLA Marmaris'te yangınların söndürüldüğü 7 kırsal mahallede soğutma çalışmaları sürüyor. 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar kızılçam orman alanı zarar gördü. Bölge sakinlerinden Özgür Korkut, "Keşke evim yansaydı da ormanlarımız yanmasaydı. Bizim geçim kaynağımız ormanlardı" dedi.
Marmaris’te 13 bin hektar kızılçam ormanı yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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