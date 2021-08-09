Marmaris’te 13 bin hektar kızılçam ormanı yandı

MUĞLA Marmaris'te yangınların söndürüldüğü 7 kırsal mahallede soğutma çalışmaları sürüyor. 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar kızılçam orman alanı zarar gördü. Bölge sakinlerinden Özgür Korkut, "Keşke evim yansaydı da ormanlarımız yanmasaydı. Bizim geçim kaynağımız ormanlardı" dedi.