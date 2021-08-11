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Haberler Muğla Bodrum'da çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürüldü

Bodrum'da çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürüldü

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar büyük bir fedakarlıkla söndürüldü. Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bodrum'da çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürüldü
İHA

11.08.2021, 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 08:52

Öğleden sonra başlayıp Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü.



4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi.



Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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