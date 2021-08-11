Milas ve Köyceğiz’de alevlerle savaş sürüyor

Türkiye'de 14 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. En son Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki alevlerin kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde ise yangınlara karşı havadan ve karadan seferberlik devam ediyor. Köyceğiz'deki orman yangınının, derin vadiler ve sarp yamaçlar arasında bulunması nedeniyle karadan müdahale olumsuz etkileniyor. Milas'ta ise yangınının Yeniköy Fesleğen ve Akçakaya hattında hava araçlarıyla su atılarak soğutma çalışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçelerinde yangın devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçesi, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı" dedi.



KÖYCEĞİZ'E HAVA MÜDAHALESİ

Köyceğiz'de, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alevlerin, sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Köyceğiz yangını, Çövmen yaylası ile Çiçekbaba arasındaki hatta devam ediyor. Bu hattaki derin vadiler ve sarp yamaçlar kara müdahalesini zorlaştırıyor.



MİLAS'TA SOĞUTMA ÇABALARI

Muğla Milas'ta makilik alanda yangının etkisi sürüyor. Bölgede 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Yeniköy Fesleğen ve Akçakaya hattında hava araçları yoğun bir şekilde tüten yerlere su atıyor ve soğutma çalışmaları yapılıyor.



SEYDİKEMER SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'DA 6 UÇAK VE 39 HELİKOPTER GÖREVDE

Muğla'da 16 orman yangınının meydana geldiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yangınlarda 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personelin görev yaptığını söyledi. Yanan ormanlık arazilerin başka amaçlarla kullanılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Buralar yeniden ağaçlandırılacak" diye konuştu.







KOÇARLI'DA KESİNTİSİZ YANGIN NÖBETİ

Aydın'ın en fazla ormanlık alana sahip ilçelerinden Koçarlı'da yangın tehlikesine karşı vatandaşlar nöbet tutuyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, nöbet tutulan orman köylerindeki vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu. Aydın'da yaklaşık 22 bin hektar ormanlık alanın bulunduğu Koçarlı'daki orman köylerinde, gönüllü yangın nöbeti kesintisiz sürüyor. Kızılcabölük ve Mersinbeleni mahallesinde süren yangın nöbeti noktalarına giden Başkan Kaplan, büyük bir duyarlılık örneği sergileyen vatandaşlara teşekkür etti.



'EVLERİ BİR YILDA TAMAMLAYACAĞIZ'

Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki 303 mahalleden 37'sinin yangından etkilendiğini bildirdi. 2 bin 923 binada inceleme yaptıklarını ve de toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından zarar gördüğünü belirten Kurum, "Yanan 2+1 evlerimizi 2+1, 3+1 olanları da 3+1 olacak şekliyle yeniden yapacağız. AFAD'dan hak sahibi olabilenleri AFAD'dan, hak sahibi olamayanları da Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapacağız. En geç 1-2 ay içinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl içinde tamamlayacağız" dedi.

Ferdi YAVUZ