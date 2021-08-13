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Haberler Muğla Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu! İlk müdahalede kullanılacak

Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu! İlk müdahalede kullanılacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarına konulan su dolu yüzlerce bidonla yangına karşı önlem alınıyor. Suların ilk müdahalede önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu! İlk müdahalede kullanılacak
İHA

13.08.2021, 17:17

Turizm Teknik Müdürler Derneği sık sık yangının çıktığı Bodrum'da yol kenarından başlayacak yangınlara karşı tedbir aldı. İlçede faaliyet gösteren otellerden toplanan boş bidonlara su doldurularak yol kenarlarına konuldu.



Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde yol kenarına mahalle sakinleri ve muhtarlıkların desteğiyle yaklaşık 10'ar metre aralıklarla yüzlerce bidon konuldu. Şu ana kadar 700 adet su dolu bidonun konulduğu ve diğer mahallelerde konulmaya başlanacağı ifade edildi.

Yol kenarından başlayan yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla konulan suları görenler, çalışmayı takdirle karşıladı. Suların ilk müdahalede önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

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