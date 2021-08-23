Bodrum'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Saat 15.50'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdühale etti.



Kısa sürede havadanv e karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol ltına alındı ve soıutma çalışmaları başladı.

Muğla'da orman yangınları sonrası ilk filizler çıkmaya başladı