Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Saat 15.50'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdühale etti.
Kısa sürede havadanv e karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol ltına alındı ve soıutma çalışmaları başladı.
Bodrum'daki orman yangını büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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