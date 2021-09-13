O heykel nihayet açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 Eylül'de sanayi esnafının katılmaması üzerine ertelenen "Sanayi Ağacı" heykelinin açılışı yapıldı. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, heykelin bulunduğu alana geldiğinde kimsenin olmaması üzerine açılışı ertelemiş, sosyal medyada da gündem olmuştu. Heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, dallarında meyve olarak sanayi esnafından her ustanın bir iş aletinin tasvir edildiği heykelin açılışı 1 haftalık gecikmeyle yapıldı. Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.



'BİR SÜRÜ ŞAKA YAPILDI'

Heykeltraş Uçar, "Açılışta hepimiz bir aradayız. Bu bizim için çok önemli. Geçmişteki ağacı açamadığımız kısımda güleceğimiz bir sürü şaka yapıldı" derken, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Sanayi ağacı olarak adlandırdığımız bu eser bir düşüncenin ürünüdür. Bir düşüncenin ürününü hayata geçirmek de kolay değildir. Bütün sanayi esnafına selam gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Açılış, ikramların ve Datça'da yaşayan bir grup müzisyenin mini konseriyle sona erdi.



■ ADEM ÜLKER

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