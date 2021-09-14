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Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Son dakika haberi....Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale ediliyor.