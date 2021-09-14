Son dakika: Marmaris’te orman yangını!

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Beldibi Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale ediliyor.Muğla'da çıkan 10 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü
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