Otelde gasp dehşeti! Gece yarısı içeri girdiler ve...

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Köyceğiz'de otel işleten İ.Ö., gece geç saatlerde oteli kapatarak ve yattığı odaya geçti. Bu sırada otele giren 2 kişi, İ.Ö.' nün kaldığı odaya girdi. İ.Ö.'yü etkisiz hale getirip gasp eden şahıslar, otelden kaçtı. İhbar üzerine otele Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Oteldeki ve bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler otel sahibini gasp eden şahısların H.K.A., ile E.I. olduğunu tespit etti. Kayıtları inceleyen ekipler, şahısların Köyceğiz Kordon'da kaçtıklarını tespit etti. Şahıslar kordonda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınırken, gasp ettikleri para ve kredi kartlarının üzerlerinde çıktığı öğrenildi.



Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 zanlı, sorgularının ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.

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