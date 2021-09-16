CHP’li belediyeden devlet desteğine köstek

CHP'Lİ belediyeler, heykel yapımına son sürat devam ederken, vatandaşın yararına yapılan hizmetlere ise takoz oluyor. Bunun son örneği ise Muğla'da yaşandı. Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yapılan 4048 öğrenci kapasiteli yurt binasının su ve kanalizasyon işini Muğla Büyükşehir Belediyesi bir türlü bitiremedi. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yeni yurt binasında incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Yurt binasının su ve kanalizasyon işlemlerinde yaşanan gecikmeleri ele alarak, "Bunca yatırıma rağmen kendilerinin görev ve sorumluluklarında bulunan su ve kanalizasyon sorununu çözemeyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Gürün'ü ve yöneticilerini önce gençlerimizin sonra da Muğlalı hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

KANALİZASYON BİTMEDİ

METE açıklamasında, "Hükümetlerimizce eğitim ve öğretim alanında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimize önemli yatırımlar yapıldı. Şu an itibariyle 2024 kişilik Turgutreis erkek öğrenci yurdumuzun tüm demirbaşı ve tefrişatı tamamlanmış vaziyette. Su ve kanalizasyon çalışmalarının da tamamlanması ile yurdumuz eylül ayı sonunda gençlerin hizmetinde olacak. Bunun yanında 2024 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz da geçici kabul aşamasında olup demirbaş ve tefrişat hazırlıkları devam etmektedir" dedi.

■ FERDİ YAVUZ