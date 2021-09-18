Bodrum’da sıcak havayı gören denize koştu

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.



Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre sıcak havanın Salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Akyaka sahillerindeki doluluk yaz aylarını aratmıyor