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Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

Sonbahara girmiş olmamıza rağmen özellikle Ege'de bazı bölgelerde yaz ayından kalma havalar etkisini gösteriyor. Bodrum'da da sıcaklığın 35 dereceleri bulmasını fırsat bilenler sahillere akın etti.

Bodrum’da sıcak havayı gören denize koştu
İHA

18.09.2021, 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 15:29

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.


Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre sıcak havanın Salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Akyaka sahillerindeki doluluk yaz aylarını aratmıyor

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